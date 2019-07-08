За сутки ликвидировали три лесных пожара
Накануне в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Курумканском, Северо-Байкальском, Хоринском районах, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.
В результате локализовано три очага. Сегодня продолжаются работы по тушению четырёх лесных грозовых пожаров общей площадью 320 га в Северо-Байкальском районе. Лесные пожары находятся в труднодоступной горной местности, из-за чего работы ведутся с помощью вертолётов «Ми-8» и «Ми-2». Использование тяжёлой и лесопожарной техники невозможно.
В Северо-Байкальском районе введён режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Тушение осложняется неблагоприятными метеоусловиями и сильным ветром. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, уточняют в агентстве лесного хозяйства.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 152 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 24 единицы лесопожарной и тяжелой техники.
Кроме того, находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 10 термоточек в Северо-Байкальском районе, две термоточки в Баунтовском районе, термоточка в Муйском районе в зоне контроля. Было принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают вред, который может быть причинен.
Действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штрафом.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии в труднодоступной местности горит 320 га леса
Происшествия, Фото:
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