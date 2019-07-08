Улан-удэнка украла деньги у шумных соседей

Кража произошла в гостинице



В Улан-Удэ полицейские задержали горожанку по подозрению в краже.



19-летняя девушка, проживая в одной из гостиниц, украла восемь тысяч рублей у соседей. Девушка зашла к ним в комнату попросить выключить музыку. Однако, увидев, что соседи спят, взяла телефон с подключенной услугой «мобильный банк» и перевела деньги на счёт подруги.



Украденные сбережения она обналичила и потратила на личные нужды.



Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за побои.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

