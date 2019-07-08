Кража произошла в гостинице
В Улан-Удэ полицейские задержали горожанку по подозрению в краже.
19-летняя девушка, проживая в одной из гостиниц, украла восемь тысяч рублей у соседей. Девушка зашла к ним в комнату попросить выключить музыку. Однако, увидев, что соседи спят, взяла телефон с подключенной услугой «мобильный банк» и перевела деньги на счёт подруги.
Украденные сбережения она обналичила и потратила на личные нужды.
Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за побои.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла деньги у шумных соседей
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