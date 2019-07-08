Погибший мужчина не имел права управления мотоциклом
Смертельное ДТП произошло в 4 часа ночи 6 июля в селе Хандагай Хоринского района Бурятии.
- 51-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на стоящий «КамАЗ», который был припаркован около дома, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате водитель мотоцикла получил смертельную травму.
Как сообщал «Байкал-Daily», той же ночью произошло ДТП с участием мототранспорта в центре Улан-Удэ. Под колёса попала пьяная девушка-пешеход.
В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в «КамАЗ»
Происшествия, Фото:
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