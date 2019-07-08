Пьяная девушка переходила дорогу не по «зебре»
Ночью 6 июля произошло ДТП в центре Улан-Удэ на улице Смолина, в районе Виадука. 22-летний водитель мотоцикла сбил 26-летнюю пьяную девушку.
- Пешеход переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения мототранспорта, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате девушка получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 4 июля в пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с мотоциклом, в котором пострадали три человека.
В Улан-Удэ пьяная девушка попала под мотоцикл
Происшествия, Фото:
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