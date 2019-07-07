Полиция раскрыла кражу сотового телефона продавца магазина
В отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району с заявлением о краже сотового телефона обратилась продавец магазина села Багдарин. Она сообщила, что неизвестный в примерочной магазина украл её телефон.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 28-летнего местного жителя.
Телефон вор вернул владелице. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телефон из примерочной
Происшествия, Фото:
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