Житель Бурятии украл телефон из примерочной

Полиция раскрыла кражу сотового телефона продавца магазина



В отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району с заявлением о краже сотового телефона обратилась продавец магазина села Багдарин. Она сообщила, что неизвестный в примерочной магазина украл её телефон.



Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 28-летнего местного жителя.



Телефон вор вернул владелице. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

