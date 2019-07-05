В Забайкалье из озера извлекли тело мужчины

Он утонул на озере Кенон



4 июля в поисково-спасательную службу поступило сообщение от оперативного дежурного отдела полиции «Черновский», о том, что в районе нефтебазы в воде озера Кенон обнаружено тело человека. Спасателей просили оказать помощь по извлечению погибшего.



Спасатели, применив специальное снаряжение, на расстоянии 10 метров от берега обнаружили и извлекли тело мужчины.



Дальнейшие действия проводили сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».



