В Бурятии из-за подъёма реки Джида вывозят людей

В двух районах Бурятии ожидается дальнейший подъём уровня река Джида
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в километре от города Закаменска поднялся уровень реки Джида. Сообщалось, что вода наблюдается в 10 огородах дачных участков. Всего в зоне возможного подтопления находятся 20 дачных домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
- Жителям рекомендовано покинуть зону возможного подтопления, им оказана помощь в переезде в Закаменск, - уточнили в ведомстве.
Всего перевезено 12 человек, все они живут в Закаменске.
На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения.
Ожидается, что уровень реки Джида поднимется в ближайшее время в Закаменском и Джидинском районах. Прогнозируется подтопление низменных участков местности.
Сейчас Закаменский и Джидинский районы направлена межведомственная рабочая группа. Главам муниципальных образований рекомендовано провести превентивные мероприятия по защите населения и территории от ЧС.
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Происшествия, Фото:
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