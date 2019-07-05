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От паводка в Иркутской области пострадали 16 детсадов и 21 школа

От паводка в Иркутской области пострадали 16 детсадов и 21 школа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Учебный год в школах обещали начать вовремя

От паводка в Иркутской области пострадало 37 образовательных организаций, в том числе 21 школа, 16 детских садов. Большая часть из них находится в Тулунском и Нижнеудинском районах, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, на территориях Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского, Чунского районов и города Тулуна уже работает комиссия по обследованию и оценке ущерба образовательных организаций, попавших в зону затопления.

- После проведённой оценки будет сформирован план-график восстановительных, а при необходимости демонтажных работ. Комиссия определит мероприятия, обеспечивающие начало образовательного процесса с 1 сентября 2019 года, - отметила министр.

Также на территории Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского, Чунского районов, города Тулуна расположено 10 областных государственных образовательных учреждений круглосуточного пребывания, подведомственных министерству образования Иркутской области. Из них пять учреждений среднего профобразования с общежитиями, пять специальных коррекционных школ, школы-интернаты. В настоящее время в них проживает 210 детей, из них 21 человек – в общежитиях учреждений профобразования, 189 детей – в школах-интернатах. Все эти учреждения не пострадали от паводков, работают в штатном режиме.
школы наводнение паводок
 
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