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Улан-удэнец украл у пенсионерки телефон на остановке

Улан-удэнец украл у пенсионерки телефон на остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропажу женщина обнаружила в автобусе

В конце июня в полицию обратилась 66-летняя улан-удэнка. Пенсионерка заявила, что неизвестный на остановке украл у неё телефон. Пропажу женщина обнаружила, как только села в маршрутку.

Спустя время с её банковского счёта было списано около трёх тысяч рублей. Кражу вор совершил с помощью «мобильного банка». Общий ущерб составил более 8,5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина украл из наружного кармана сумки женщины телефон, пока один из стоявших на остановке людей, преградив пенсионерке вход в микроавтобус, интересовался куда едет маршрутка.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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