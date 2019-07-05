Улан-удэнец украл у пенсионерки телефон на остановке

Пропажу женщина обнаружила в автобусе



В конце июня в полицию обратилась 66-летняя улан-удэнка. Пенсионерка заявила, что неизвестный на остановке украл у неё телефон. Пропажу женщина обнаружила, как только села в маршрутку.



Спустя время с её банковского счёта было списано около трёх тысяч рублей. Кражу вор совершил с помощью «мобильного банка». Общий ущерб составил более 8,5 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина украл из наружного кармана сумки женщины телефон, пока один из стоявших на остановке людей, преградив пенсионерке вход в микроавтобус, интересовался куда едет маршрутка.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

