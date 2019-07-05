Пропажу женщина обнаружила в автобусе
В конце июня в полицию обратилась 66-летняя улан-удэнка. Пенсионерка заявила, что неизвестный на остановке украл у неё телефон. Пропажу женщина обнаружила, как только села в маршрутку.
Спустя время с её банковского счёта было списано около трёх тысяч рублей. Кражу вор совершил с помощью «мобильного банка». Общий ущерб составил более 8,5 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина украл из наружного кармана сумки женщины телефон, пока один из стоявших на остановке людей, преградив пенсионерке вход в микроавтобус, интересовался куда едет маршрутка.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл у пенсионерки телефон на остановке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учебный год в школах обещали начать вовремя
Пропажу женщина обнаружила в автобусе
Он содержался под стражей по обвинению в убийстве
С начала года лесные камеры уже помогли выявить 25 нарушений
В Улан-Удэ в ДТП пострадали бабушка и внучка
Он украл у неё телефон
Сообщники распределили между собой роли
Ответственные не исполнили субботнее поручение главы Бурятии
В Иркутской области ввели новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Огонь уничтожил баню и стайки
Чтобы получить положительный ответ, он оплатил страховку
Лесные пожары произошли в Муйском и Северо-Байкальском районах
Подтоплены дачные участки
Происшествия, 04.07.2019
Они обвиняются в невыполнении обязанностей по защите населения от чрезвычайных ситуаций
Происшествия, 04.07.2019
Воры получили от 3 до 7 лет