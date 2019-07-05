В Бурятии «чёрных лесорубов» помогают ловить фотоловушки

Благодаря кадрам с фотоловушек лесникам удаётся оперативно выявить незаконную рубку, задержать и привлечь к ответственности правонарушителей. Только с начала года с помощью лесных камер выявлено 25 нарушений лесного законодательства, из них 17 – незаконная рубка лесных насаждений и 8 случаев нарушения правил пожарной безопасности в лесах.









Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного лесничества.









В конце июня в Еравнинском районе лесникам удалось выявить правонарушителя. К моменту прибытия оперативной группы местный житель успел заготовить около 5 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 15 тысяч рублей. В отношении него составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил противопожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.Ещё одних нарушителей лесникам удалось спугнуть в Иволгинском районе. В Иволгинское лесничество ночью поступила фотография с фотоловушки, на которой отчётливо виден автомобиль. На место незамедлительно выехала оперативная группа. В ходе осмотра они обнаружили незаконно заготовленную древесину, лебёдку и верёвку, оставленные правонарушителями. Выяснилось, что мужчины заготовили около 16 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 287 тысяч рублей.