Он украл у неё телефон
В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже «по горячим следам».
Ночью в квартиру жительницы Северобайкальска проник мужчина и украл сотовый телефон. Женщина рассказала, что, проснувшись от шума, увидела убегавшего мужчину. В нём она опознала своего соседа.
Получив ориентировку на подозреваемого и убедившись, что дома его нет, наряд вневедомственной охраны приступил к отработке территории. В первую очередь росгвардейцы проверили ближайшие круглосуточные магазины и питейные заведения, однако подозреваемого там не оказалось.
Наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемого в соседнем доме и доставил в отдел полиции. Задержанный воспользовался незапертой входной дверью, приник в жилище соседки и украл сотовый телефон
Задержанный, 20-летний местный житель, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Похищенное изъято, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии залез в квартиру спящей соседки
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