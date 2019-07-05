Житель Бурятии залез в квартиру спящей соседки

Он украл у неё телефон



В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже «по горячим следам».



Ночью в квартиру жительницы Северобайкальска проник мужчина и украл сотовый телефон. Женщина рассказала, что, проснувшись от шума, увидела убегавшего мужчину. В нём она опознала своего соседа.



Получив ориентировку на подозреваемого и убедившись, что дома его нет, наряд вневедомственной охраны приступил к отработке территории. В первую очередь росгвардейцы проверили ближайшие круглосуточные магазины и питейные заведения, однако подозреваемого там не оказалось.



Наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемого в соседнем доме и доставил в отдел полиции. Задержанный воспользовался незапертой входной дверью, приник в жилище соседки и украл сотовый телефон



Задержанный, 20-летний местный житель, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Похищенное изъято, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

