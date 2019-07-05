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Жители Иркутской области получат компенсации за потерянный урожай и скот

Жители Иркутской области получат компенсации за потерянный урожай и скот
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области ввели новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о компенсациях для жителей, потерявших во время паводков урожай и скот. Они получат дополнительные денежные выплаты, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- В связи с тяжёлыми последствиями паводка в Иркутской области мною принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющим выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка, - сказал Сергей Левченко.

Указом предусмотрены выплаты за гибель посевов сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы из расчёта 4500 рублей на 1 сотку, но не более 45 тысяч рублей; 50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50000 рублей; за утрату свиней, овец, коз - 5000 рублей, но не более 25 000 рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей.

- Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Поручаю правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета, - добавил глава региона.

В Иркутской области, где подтоплен 31 населённый пункт, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Накануне в регион прилетел вице-премьер Виталий Мутко.

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