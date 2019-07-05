Иркутянин лишился почти 300 тысяч, пытаясь взять в кредит миллион

Чтобы получить положительный ответ, он оплатил страховку



В Иркутске в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний местный житель. Ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась работником одного из банков и сообщила, что специально для него есть выгодное предложение, а именно кредит на миллион рублей по низкой процентной ставке. Мужчину заинтересовался в этом, и он согласился на оформление заявки.



Но в процессе оформление псевдосотрудница убедила мужчину, что он получит положительный ответ, если оплатит страховку. В результате житель Иркутска, не задумываясь, перевёл 271 000 рублей, после чего телефон лжеработницы банка стал недоступен.



Полицейские выяснили, что абонентский номер, с которого заявителю поступил звонок, зарегистрирован в Москве.



В настоящий момент по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

