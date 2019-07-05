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Река Джида в Бурятии вышла из берегов

Река Джида в Бурятии вышла из берегов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Подтоплены дачные участки

В Бурятии разлилась река Джида Закаменского района. Информация о повышении реки в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике поступила накануне, 4 июля, в 22:50.

В результате подтопило дачные участки в городе Закаменск.

-Проводится оповещение населения. В случае ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения, - сообщает республиканское ГУ МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии подтопило Курумканский, Баргузинский, Окинский, Тарбагатайский, Закаменский районы.

В Тарбагатайском районе в селе Нижний Саянтуй было затоплено 15 приусадебных участков, в которых проживает 44 человека. Также в ДНТ Селенга было подтоплено 16 домов.

Во время субботнего ливня в Улан-Удэ многие улицы города ушли под воду. Затопило подвалы 55 многоквартирных домов и 55 частных построек.
подтопление
 
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