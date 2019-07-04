Суд вынес приговор в отношении трёх жителей Ангарска, у которых изъята из незаконного оборота продукция на сумму более 5 млн. рублей
В июле 2018 года трое жителей Ангарска приобретали немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия. Эти товары они на личном транспорте перевозили и хранили в посёлке Майск для дальнейшего сбыта. Позже алкоголь был частично продан гражданам и в магазины Ангарска.
Общая рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками, составила более 3 млн. рублей; стоимость табачных изделий – более 2 млн. рублей.
В отношении человека, у которого обвиняемые покупали алкоголь, уголовное дело выделено в отдельное производство.
В судебном заседании мужчины полностью признали свою вину.
Суд назначил подсудимым наказание на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы условно, со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Трое ангарчан отделались «условкой» за незаконные алкоголь и табак на 5 млн
Происшествия, Фото:
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