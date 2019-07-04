Они обвиняются в невыполнении обязанностей по защите населения от чрезвычайных ситуаций
Прокуратура Иркутской области вынесла постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении мэра Тайшетского района и главы Шелеховского муниципального образования. Они обвиняются в невыполнении предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Ранее прокуратура провела проверку исполнения администрацией муниципального образования «Тайшетский район» требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, где были выявлены нарушения. В связи с этим в адрес мэра района было внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Также прокуратурой подобные нарушения были выявлены в администрации Шелеховского муниципального образования. В целях устранения нарушений закона главе Шелеховского муниципального образования внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях вместе с материалами проверки направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области возбуждены дела в отношении глав Тайшетского района и Шелехова
Происшествия, Фото:
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