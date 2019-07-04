04 Июля

03 Июля

Популярное

Житель Бурятии хранил марихуану на чердаке

Житель Бурятии хранил марихуану на чердаке
Происшествия,  Фото:из архива
Наркотики изъяли у жителей Кяхтинского и Тарбагатайского районов

Вечером 2 июля сотрудники наркоконтроля изъяли наркотики у 45-летнего жителя села Энхэ-Тала Кяхтинского района. Полимерный мешок с марихуаной обнаружен в надворной постройке сельчанина. Вес запрещённого вещества, согласно экспертизе, составил 655 граммов.

За аналогичное преступление задержан и 49-летний житель СНТ «Селенга» Тарбагатайского района. На чердаке его дома оперативники нашли пакет с марихуаной массой около 215 граммов и гашиш весом около грамма.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.

Также в полиции отметили, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
марихуана наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец спрятал угнанную машину у знакомого
Забайкалец спрятал угнанную машину у знакомого
Происшествия, 04.07.2019
Мужчина планировал разобрать автомобиль и продать его по частям
В Иркутской области покупатель хлеба забрал из кассы 5 тысяч
В Иркутской области покупатель хлеба забрал из кассы 5 тысяч
Происшествия, 04.07.2019
Мужчина может отправиться за решётку на 7 лет
Вахмистрово вновь топит: фото, видео
Вахмистрово вновь топит: фото, видео
Происшествия, 04.07.2019
Посёлок Вахмистрово, где в прошлом году обещали решить ежегодную проблему, вновь затопило
В Улан-Удэ из сгоревшего микроавтобуса спаслись два человека
В Улан-Удэ из сгоревшего микроавтобуса спаслись два человека
Происшествия, 04.07.2019
Названа причина возгорания микроавтобуса с надписью «Дети»
В Улан-Удэ сгорел микроавтобус со знаком «Дети»
В Улан-Удэ сгорел микроавтобус со знаком «Дети»
Происшествия, 04.07.2019
Пожар произошёл на улице Сахьяновой
В Бурятии три пьяных человека пострадали в ДТП с мотоциклом
В Бурятии три пьяных человека пострадали в ДТП с мотоциклом
Происшествия, 04.07.2019
Сбитый мотоциклистом пешеход впал в кому
В Иркутске водитель погиб в столкновении с грузовиком
В Иркутске водитель погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия, 04.07.2019
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей и очевидцев ДТП, в результате которого погиб 32-летний водитель
В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов
В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов
Происшествия, 04.07.2019
14 полувагонов из-за схода с рельсов пришли в негодность
В Бурятии баня и сарай сгорели из-за перекала печи
В Бурятии баня и сарай сгорели из-за перекала печи
Происшествия, 04.07.2019
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 10 из которых произошли в районах  
В Забайкалье браконьеры убили косулю
В Забайкалье браконьеры убили косулю
Происшествия, 04.07.2019
У них изъяли ружья и самодельное стреляющее устройство
Жителя Бурятии наказали за костёр в лесу
Жителя Бурятии наказали за костёр в лесу
Происшествия, 04.07.2019
За это на него составили административный протокол
В Бурятии горят леса из-за гроз
В Бурятии горят леса из-за гроз
Происшествия, 04.07.2019
Пять лесных пожаров накануне зафиксировано в Муйском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^