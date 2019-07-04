Наркотики изъяли у жителей Кяхтинского и Тарбагатайского районов
Вечером 2 июля сотрудники наркоконтроля изъяли наркотики у 45-летнего жителя села Энхэ-Тала Кяхтинского района. Полимерный мешок с марихуаной обнаружен в надворной постройке сельчанина. Вес запрещённого вещества, согласно экспертизе, составил 655 граммов.
За аналогичное преступление задержан и 49-летний житель СНТ «Селенга» Тарбагатайского района. На чердаке его дома оперативники нашли пакет с марихуаной массой около 215 граммов и гашиш весом около грамма.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Также в полиции отметили, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Житель Бурятии хранил марихуану на чердаке
Происшествия, Фото:
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