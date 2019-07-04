Житель Бурятии хранил марихуану на чердаке

Происшествия, Фото: из архива

Наркотики изъяли у жителей Кяхтинского и Тарбагатайского районов



Вечером 2 июля сотрудники наркоконтроля изъяли наркотики у 45-летнего жителя села Энхэ-Тала Кяхтинского района. Полимерный мешок с марихуаной обнаружен в надворной постройке сельчанина. Вес запрещённого вещества, согласно экспертизе, составил 655 граммов.



За аналогичное преступление задержан и 49-летний житель СНТ «Селенга» Тарбагатайского района. На чердаке его дома оперативники нашли пакет с марихуаной массой около 215 граммов и гашиш весом около грамма.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Также в полиции отметили, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

