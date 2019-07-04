Забайкалец спрятал угнанную машину у знакомого

Мужчина планировал разобрать автомобиль и продать его по частям



В ОМВД России по Борзинскому району Забайкальского кря поступило сообщение от местного жителя об угоне. Ночью со двора дома неизвестные угнали его автомобиль «Мицубиши Галант» стоимостью около 250 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска была установили личность подозреваемого. Им оказался освободившийся из мест лишения свободы в феврале 22-летний местный житель.



Автомобиль был изъят в технически исправном состоянии в соседнем селе. Задержанный признался, что решил спрятать автомобиль у знакомого, чтобы в дальнейшем разобрать и продать по запасным частям.



В настоящее время молодой человек помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

