Мужчина планировал разобрать автомобиль и продать его по частям
В ОМВД России по Борзинскому району Забайкальского кря поступило сообщение от местного жителя об угоне. Ночью со двора дома неизвестные угнали его автомобиль «Мицубиши Галант» стоимостью около 250 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска была установили личность подозреваемого. Им оказался освободившийся из мест лишения свободы в феврале 22-летний местный житель.
Автомобиль был изъят в технически исправном состоянии в соседнем селе. Задержанный признался, что решил спрятать автомобиль у знакомого, чтобы в дальнейшем разобрать и продать по запасным частям.
В настоящее время молодой человек помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец спрятал угнанную машину у знакомого
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина планировал разобрать автомобиль и продать его по частям
Мужчина может отправиться за решётку на 7 лет
Посёлок Вахмистрово, где в прошлом году обещали решить ежегодную проблему, вновь затопило
Названа причина возгорания микроавтобуса с надписью «Дети»
Пожар произошёл на улице Сахьяновой
Сбитый мотоциклистом пешеход впал в кому
Коноплю он растил в теплице
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей и очевидцев ДТП, в результате которого погиб 32-летний водитель
14 полувагонов из-за схода с рельсов пришли в негодность
Мужчина купил их в Интернете
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 10 из которых произошли в районах
У них изъяли ружья и самодельное стреляющее устройство
За это на него составили административный протокол
В их числе врио губернатора
Пять лесных пожаров накануне зафиксировано в Муйском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах Бурятии