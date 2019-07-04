В Бурятии баня и сарай сгорели из-за перекала печи

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 10 из которых произошли в районах



В посёлке Кичера Северо-Байкальского района загорелись баня и сарай. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны надворные постройки горели полностью. В результате огонь уничтожил баню и сарай на общей площади 33 кв. м. Скорее всего, причиной возгорания стал перекал печи.



Предположительно, по этой же причине ещё одни надворные постройки сгорели в селе Тарбагатай Тарбагатайского района. На момент прибытия спасателей изнутри горели амбар и тепляк. В результате надворные постройки повреждены лишь изнутри, также огнём была уничтожена кровля.



Вероятно, из-за замыкания аккумулятора загорелся автомобиль в селе Кабанск Кабанского района. Когда приехали огнеборцы, горел салон машины. Он выгорел полностью.



В селе Кижинга произошёл пожар в нежилой квартире частично расселённого многоквартирного дома. Повреждена наружная стена квартиры на площади 4 кв. м. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.



По причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Северо-Байкальском, Иволгинском, Прибайкальском, Хоринском, Джидинском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

