За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 10 из которых произошли в районах
В посёлке Кичера Северо-Байкальского района загорелись баня и сарай. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны надворные постройки горели полностью. В результате огонь уничтожил баню и сарай на общей площади 33 кв. м. Скорее всего, причиной возгорания стал перекал печи.
Предположительно, по этой же причине ещё одни надворные постройки сгорели в селе Тарбагатай Тарбагатайского района. На момент прибытия спасателей изнутри горели амбар и тепляк. В результате надворные постройки повреждены лишь изнутри, также огнём была уничтожена кровля.
Вероятно, из-за замыкания аккумулятора загорелся автомобиль в селе Кабанск Кабанского района. Когда приехали огнеборцы, горел салон машины. Он выгорел полностью.
В селе Кижинга произошёл пожар в нежилой квартире частично расселённого многоквартирного дома. Повреждена наружная стена квартиры на площади 4 кв. м. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
По причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Северо-Байкальском, Иволгинском, Прибайкальском, Хоринском, Джидинском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии баня и сарай сгорели из-за перекала печи
Происшествия, Фото:
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