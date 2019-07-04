Произошло три аварийных отключения электроэнергии
Накануне в Улан-Удэ трижды отключали свет. Без электричества оставались Советский и Октябрьские районы города.
В 14:30 из-за неисправности на подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии потребителей на нескольких улицах. Без света остались жители улиц Шмидта 15-33; Кирова 12-21; Каландаришвили 10-17; Свободы 19-34.
В 16:00 неисправность устранили, потребителей подключили по нормальной схеме. Время отключения составило 1,5 часа.
Почти в тоже самое время, в 14:41, произошло аварийное отключение света на Станции скорой медицинской помощи, в городской поликлинике №2. Также электроэнергию отключили у жителей частного сектора с улиц Красной звезды, Медицинская, Наушкинская, Суворова, Техническая, Красноярская, Зеленая, Пирогова.
Подключение проводили поэтапно, в 15:35 запитали медучреждения, в 18:40 - оставшихся потребителей. Время отключения составило почти 4 часа.
В 16:10 подрядной организацией СМП-10 при ведении земляных работ в районе улицы Ключевская 6а был повреждён кабель. Произошло аварийное отключение света. Без электроэнергии остались потребители с улиц Ключевская 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 22а; Жердева 3, 5, 13, 15, 17.
В этом случае подключение проводили также поэтапно. В 17:41 запитали всех потребителей за исключением улицы Ключевская 8, 10, 12, 14, 16. В этих домах свет появился в 18:25. Время отключения составило 2 часа 15 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Десятки домов в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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