Европейский суд по правам человека признал это незаконным
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением прав человека круглосуточное видеонаблюдение в камерах с заключёнными в России. В том числе в ЕСПЧ пожаловался мужчина, находившийся в СИЗО в Забайкальском крае, сообщает «Коммерсантъ».
«Виктор Саблин находился в следственном изоляторе в Забайкальском крае, где его постоянно снимали на видео, при этом перегородка у туалета не скрывала сидящего человека. По словам Виктора Саблина, системой видеонаблюдения в изоляторе также управляли женщины-охранники. Заключенный даже подавал жалобу в районный суд, указав, что для него было унизительно раздеваться перед другими людьми. Однако суд отклонил жалобу, решив, что женщины-офицеры действовали в пределах своей компетенции и находились при исполнении своих обязанностей», - уточняет «Ъ».
ЕСПЧ признал нарушение ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной жизни) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты), передаёт «Коммерсантъ».
В СИЗО в Забайкалье снимали на видео происходящее в туалете
Происшествия, Фото:
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