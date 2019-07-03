В СИЗО в Забайкалье снимали на видео происходящее в туалете

Европейский суд по правам человека признал это незаконным



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением прав человека круглосуточное видеонаблюдение в камерах с заключёнными в России. В том числе в ЕСПЧ пожаловался мужчина, находившийся в СИЗО в Забайкальском крае, сообщает «Коммерсантъ».



«Виктор Саблин находился в следственном изоляторе в Забайкальском крае, где его постоянно снимали на видео, при этом перегородка у туалета не скрывала сидящего человека. По словам Виктора Саблина, системой видеонаблюдения в изоляторе также управляли женщины-охранники. Заключенный даже подавал жалобу в районный суд, указав, что для него было унизительно раздеваться перед другими людьми. Однако суд отклонил жалобу, решив, что женщины-офицеры действовали в пределах своей компетенции и находились при исполнении своих обязанностей», - уточняет «Ъ».



ЕСПЧ признал нарушение ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной жизни) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты), передаёт «Коммерсантъ».



