На Байкале напротив Провала произошло землетрясение

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Туристы на Байкале почувствовали подземный толчок



Подземный толчок зафиксирован в ночь на среду в акватории озера Байкал севернее дельты Селенги, в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 2:45. Эпицентр находился в акватории Байкала севернее дельты реки Селенги - напротив залива Провал, который образовался в результате сильного землетрясения в январе 1862 года, когда под воду ушла крупная деревня.



Энергетический класс - 10,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,5.



Толчок в 4 балла ощущался в поселках Энхалук и Заречье на берегу Байкала, которые являются популярным местом летнего отдыха в Бурятии, уточняет «Интерфакс».





