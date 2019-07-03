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На Байкале напротив Провала произошло землетрясение

На Байкале напротив Провала произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристы на Байкале почувствовали подземный толчок

Подземный толчок зафиксирован в ночь на среду в акватории озера Байкал севернее дельты Селенги, в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 2:45. Эпицентр находился в акватории Байкала севернее дельты реки Селенги - напротив залива Провал, который образовался в результате сильного землетрясения в январе 1862 года, когда под воду ушла крупная деревня.

Энергетический класс - 10,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,5.

Толчок в 4 балла ощущался в поселках Энхалук и Заречье на берегу Байкала, которые являются популярным местом летнего отдыха в Бурятии, уточняет «Интерфакс».


землетрясение
 
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