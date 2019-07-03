Житель Иркутской области спрятал золота на пять миллионов

Житель Бодайбо признан виновным в покушении на кражу золота



Сотрудник золотодобывающей организации на участке предприятия систематически добывал грунт с золотосодержащим концентратом. Его он складировал в мешках и хранил в помещении драги, где велась добыча. В составе золотосодержащего концентрата находилось золото массой 1845,07 грамм, серебро массой 206,88 грамм, на общую сумму более 5 млн. рублей.



Мужчина не успел ничего сделать с золотом, так как был задержан полицейскими.



Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





