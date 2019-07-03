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Житель Иркутской области спрятал золота на пять миллионов

Житель Иркутской области спрятал золота на пять миллионов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Бодайбо признан виновным в покушении на кражу золота

Сотрудник золотодобывающей организации на участке предприятия систематически добывал грунт с золотосодержащим концентратом. Его он складировал в мешках и хранил в помещении драги, где велась добыча. В составе золотосодержащего концентрата находилось золото массой 1845,07 грамм, серебро массой 206,88 грамм, на общую сумму более 5 млн. рублей.

Мужчина не успел ничего сделать с золотом, так как был задержан полицейскими.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


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