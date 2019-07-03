В Бурятии передали штормовое предупреждение
По данным Бурятского гидрометцентра, днём 3 июля, ночью 4 июля по юго-западным, местами южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Ожидается усиление ветра при грозах до 20 м/с, местами возможен град.
- На реках юго-западных районов республики в связи с ожидающимися осадками возможен подъём уровней воды, на малых реках с выходом воды на пойму, образование селевых потоков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Данная информация направлена в адрес муниципальных образований Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели на Бурятию обрушилась непогода. Подтопило Курумканский, Баргузинский, Окинский, Тарбагатайский, Закаменский районы, где ливни размыли дороги и отрезали от «большого мира» некоторые населённые пункты.
Ливень с градом обрушился и на Улан-Удэ. Всего за полчаса выпало 30 мм осадков – 1,5-месячная норма. Такого дождя в столице Бурятии не было давно. «Был случай, когда выпало 20 мм.осадков, но в течение суток, а не одного часа, как произошло в субботу», - комментировал начальник управления по ЧС Валерий Вильдавский.
В одном только Улан-Удэ подтоплено 110 жилых домов – 55 многоквартирных и 55 частных.
На Бурятию вновь обрушатся ливни
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар длился несколько дней на неэксплуатируемой территории «Бурятмяспрома»
Конфликт произошёл на берегу реки
Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально
Обе аварии произошли в 40-х кварталах
Нарушители лишились трактора и грузовика
Владелец «травки» отказался от прохождения медосвидетельствования
Они на поезде везли наркотики в Хабаровск
Улан-удэнец гулял по улице с пакетом конопли
«Под горячую руку» попал дом родственника её сожителя
Соседи пожаловались на наркопритон в полицию
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание
Теперь иностранцу грозит уголовная ответственность
Рабочий, на которого упал многотонный трансформатор, остался жив чудом
Два были ликвидированы, остальные продолжают действовать
Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойоа Гайя»