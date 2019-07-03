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На Бурятию вновь обрушатся ливни

На Бурятию вновь обрушатся ливни
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Бурятии передали штормовое предупреждение

По данным Бурятского гидрометцентра, днём 3 июля, ночью 4 июля по юго-западным, местами южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Ожидается усиление ветра при грозах до 20 м/с, местами возможен град.

- На реках юго-западных районов республики в связи с ожидающимися осадками возможен подъём уровней воды, на малых реках с выходом воды на пойму, образование селевых потоков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Данная информация направлена в адрес муниципальных образований Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели на Бурятию обрушилась непогода. Подтопило Курумканский, Баргузинский, Окинский, Тарбагатайский, Закаменский районы, где ливни размыли дороги и отрезали от «большого мира» некоторые населённые пункты.

Ливень с градом обрушился и на Улан-Удэ. Всего за полчаса выпало 30 мм осадков – 1,5-месячная норма. Такого дождя в столице Бурятии не было давно. «Был случай, когда выпало 20 мм.осадков, но в течение суток, а не одного часа, как произошло в субботу», - комментировал начальник управления по ЧС Валерий Вильдавский.

В одном только Улан-Удэ подтоплено 110 жилых домов – 55 многоквартирных и 55 частных.

штормовое предупреждение
 
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