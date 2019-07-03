Пожар длился несколько дней на неэксплуатируемой территории «Бурятмяспрома»
Благодарность за высокий профессионализм, проявленный огнеборцами Улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России при ликвидации пожара на неэксплуатируемой территории предприятия, выразило руководство и коллектив ООО «Бурятмяспром».
- В результате оперативного прибытия и слаженных действий пожарных расчётов удалось локализовать очаг возгорания и взять ситуацию под контроль. Мы высоко ценим ваш тяжёлый, самоотверженный труд и квалифицированную помощь, оказанную нашему предприятию, - написано в благодарственном письме.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня около 10 часов на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания по ул. Пугачёва.
На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель внутри стен, было сильное задымление. Работы по тушению осложнялись тем, что здание 50-х годов постройки было утеплено торфом, который тлеет.
Пожар тушили несколько дней. Так совпало, что в этот же день произошёл сильнейший пожар на проспекте Автомобилистов, куда привлекали даже вертолёт. Жители Мясокомбината, в свою очередь, жаловались на запах пластика.
В результате пожара сгорел утеплитель, уничтожена кровля на общей площади 2400 кв.м.
Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате
Происшествия, Фото:
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