03 Июля

02 Июля

Популярное

Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате

Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар длился несколько дней на неэксплуатируемой территории «Бурятмяспрома»

Благодарность за высокий профессионализм, проявленный огнеборцами Улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России при ликвидации пожара на неэксплуатируемой территории предприятия, выразило руководство и коллектив ООО «Бурятмяспром».

- В результате оперативного прибытия и слаженных действий пожарных расчётов удалось локализовать очаг возгорания и взять ситуацию под контроль. Мы высоко ценим ваш тяжёлый, самоотверженный труд и квалифицированную помощь, оказанную нашему предприятию, - написано в благодарственном письме.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня около 10 часов на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания по ул. Пугачёва.

На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель внутри стен, было сильное задымление. Работы по тушению осложнялись тем, что здание 50-х годов постройки было утеплено торфом, который тлеет.

Пожар тушили несколько дней. Так совпало, что в этот же день произошёл сильнейший пожар на проспекте Автомобилистов, куда привлекали даже вертолёт. Жители Мясокомбината, в свою очередь, жаловались на запах пластика.

В результате пожара сгорел утеплитель, уничтожена кровля на общей площади 2400 кв.м.
пожар МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате
Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате
Происшествия, 03.07.2019
Пожар длился несколько дней на неэксплуатируемой территории «Бурятмяспрома»
Забайкалец, угрожая ножом, ограбил отдыхавшего
Забайкалец, угрожая ножом, ограбил отдыхавшего
Происшествия, 03.07.2019
Конфликт произошёл на берегу реки
Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц
Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц
Происшествия, 03.07.2019
Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально
В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по следам грузовика
В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по следам грузовика
Происшествия, 03.07.2019
Нарушители лишились трактора и грузовика
В Бурятии водитель вёз 1,3 кг марихуаны
В Бурятии водитель вёз 1,3 кг марихуаны
Происшествия, 03.07.2019
Владелец «травки» отказался от прохождения медосвидетельствования
В Иркутске задержали закладчиков синтетики
В Иркутске задержали закладчиков синтетики
Происшествия, 03.07.2019
Они на поезде везли наркотики в Хабаровск
Улан-удэнец гулял по улице с пакетом конопли
Улан-удэнец гулял по улице с пакетом конопли
Происшествия, 03.07.2019
Улан-удэнец гулял по улице с пакетом конопли
Жительница Бурятии из мести подожгла дом
Жительница Бурятии из мести подожгла дом
Происшествия, 03.07.2019
«Под горячую руку» попал дом родственника её сожителя
В Иркутской области накрыли наркопритон в пятиэтажке
В Иркутской области накрыли наркопритон в пятиэтажке
Происшествия, 03.07.2019
Соседи пожаловались на наркопритон в полицию
В Бурятии сгорела электроподстанция
В Бурятии сгорела электроподстанция
Происшествия, 03.07.2019
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание
Житель Узбекистана пытался подкупить полицейского в Бурятии
Житель Узбекистана пытался подкупить полицейского в Бурятии
Происшествия, 03.07.2019
Теперь иностранцу грозит уголовная ответственность
В Улан-Удэ за падение трансформатора на рабочего ЛВРЗ ответит машинист крана
В Улан-Удэ за падение трансформатора на рабочего ЛВРЗ ответит машинист крана
Происшествия, 03.07.2019
Рабочий, на которого упал многотонный трансформатор, остался жив чудом
За сутки в Бурятии произошло 4 лесных пожара
За сутки в Бурятии произошло 4 лесных пожара
Происшествия, 03.07.2019
Два были ликвидированы, остальные продолжают действовать

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^