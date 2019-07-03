Забайкалец, угрожая ножом, ограбил отдыхавшего

Конфликт произошёл на берегу реки



К полицейским Забайкальского края обратился 48-летний города Могоча. Он рассказал, что он отдыхал на берегу реки, когда к нему подошёл незнакомец.



Во время разговора между мужчинами произошёл конфликт. Незнакомец достал нож и потребовал мобильный телефон. Перепуганный мужчина отдал гаджет.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Могочи, он дал признательные показания. Телефон изъяли и вернули владельцу.



По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

