Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц

Происшествия, Фото: из архива

Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально



23-летний житель села Телемба Еравнинского района Бурятии обвиняется в незаконной рубке деревьев.



В мае молодой человек нанял сельчанина для заготовки лиственницы в 15 километрах от села. При этом он убедил его, что у него имеются все необходимые разрешительные документы.



Вальщика леса обнаружили участковый уполномоченный полиции и сотрудник при заготовке древесины. Он рассказал полицейскому, что его для рубки за плату нанял односельчанин. Впоследствии молодого человека задержали.



С места происшествия правоохранители изъяли пять кубометров спиленной лиственницы, бензопила. Ущерб оценивается на сумму более 122 тысяч рублей.



Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

