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Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц

Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц
Происшествия,  Фото:из архива
Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально

23-летний житель села Телемба Еравнинского района Бурятии обвиняется в незаконной рубке деревьев.

В мае молодой человек нанял сельчанина для заготовки лиственницы в 15 километрах от села. При этом он убедил его, что у него имеются все необходимые разрешительные документы.

Вальщика леса обнаружили участковый уполномоченный полиции и сотрудник при заготовке древесины. Он рассказал полицейскому, что его для рубки за плату нанял односельчанин. Впоследствии молодого человека задержали.

С места происшествия правоохранители изъяли пять кубометров спиленной лиственницы, бензопила. Ущерб оценивается на сумму более 122 тысяч рублей.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
черные лесорубы
 
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