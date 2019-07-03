Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально
23-летний житель села Телемба Еравнинского района Бурятии обвиняется в незаконной рубке деревьев.
В мае молодой человек нанял сельчанина для заготовки лиственницы в 15 километрах от села. При этом он убедил его, что у него имеются все необходимые разрешительные документы.
Вальщика леса обнаружили участковый уполномоченный полиции и сотрудник при заготовке древесины. Он рассказал полицейскому, что его для рубки за плату нанял односельчанин. Впоследствии молодого человека задержали.
С места происшествия правоохранители изъяли пять кубометров спиленной лиственницы, бензопила. Ущерб оценивается на сумму более 122 тысяч рублей.
Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц
Происшествия, Фото:
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