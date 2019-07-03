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В Улан-Удэ почти одновременно аварийные комиссары устроили ДТП

В Улан-Удэ почти одновременно аварийные комиссары устроили ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обе аварии произошли в 40-х кварталах

Накануне, 2 июля, в Улан-Удэ на улице Мокрова произошло необычное ДТП. По словам свидетеля аварии, столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота Калдина». За рулём «Короллы» была девушка – аварийный комиссар. Она как раз работала, ехала на другое ДТП для оформления.

- Виновница ДТП вину не признавала, сильно спорила и ругалась. Водитель утверждала, что «Тойота Калдина» резко затормозила и потому произошло столкновение, - пояснил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.



Через несколько минут в 44 квартале произошло ещё одно ДТП с участие аваркома. По словам очевидца, молодой человек на «Тойоте Чайзер» выезжал с парковки и столкнулся с малолитражкой.

- Виновник в этом ДТП тоже аварийный комиссар, - уточнил очевидец.

Здесь также обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения.



Это уже не первый случай ДТП с участием аварийных комиссаров. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году на Лимонова столкнулись два автомобиля аварийных комиссаров из разных фирм: «Элит авто» и «Кузов салон». Помочь разобраться в обстоятельствах дорожного инцидента съехались около 20 коллег.
ДТП
 
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