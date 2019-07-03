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В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по следам грузовика

В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по следам грузовика
Происшествия, 
Нарушители лишились трактора и грузовика

Во время рейдового патрулирования лесов в Кижингинском районе лесные инспекторы увидели след от «КамАЗа». Углубившись в лес, они обнаружили двух мужчин, которые заготавливали древесину.

На просьбу представить документы правонарушители сознались, что пилят сосны незаконно.

В ходе осмотра выяснилось, что правонарушители заготовили около 32 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 317 тысяч рублей.

Правонарушителями оказались жители Кижингинского района.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила, трактор и грузовик «КамАЗ» были изъяты.

- В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.




черные лесорубы
 
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