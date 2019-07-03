Владелец «травки» отказался от прохождения медосвидетельствования
Вечером 1 июля в Тарбагатайском районе Бурятии, неподалёку от ДНТ «Багульник» сотрудники ДПС остановили 33-летнего водителя иномарки. Во время досмотра автомобиля в багажнике были обнаружены три пакета с марихуаной. Её вес составил около 1300 граммов.
Владельцем запрещённого вещества оказался житель Заиграевского района. Он отказался проходить освидетельствования на предмет употребления наркотика. В этой связи в отношении него составлен административный протокол. Суд оштрафовал его на 4 тысячи рублей.
Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса и нарушение прикосновенности жилища, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии водитель вёз 1,3 кг марихуаны
Происшествия, Фото:
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