В Бурятии водитель вёз 1,3 кг марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Владелец «травки» отказался от прохождения медосвидетельствования



Вечером 1 июля в Тарбагатайском районе Бурятии, неподалёку от ДНТ «Багульник» сотрудники ДПС остановили 33-летнего водителя иномарки. Во время досмотра автомобиля в багажнике были обнаружены три пакета с марихуаной. Её вес составил около 1300 граммов.



Владельцем запрещённого вещества оказался житель Заиграевского района. Он отказался проходить освидетельствования на предмет употребления наркотика. В этой связи в отношении него составлен административный протокол. Суд оштрафовал его на 4 тысячи рублей.



Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса и нарушение прикосновенности жилища, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

