В Иркутске задержали закладчиков синтетики

Они на поезде везли наркотики в Хабаровск
Транспортные полицейские на станции Иркутск задержали мужчину и женщину из поезда. Они собирались перевезти поездом наркотики в Хабаровск, чтобы их распространить с помощью закладок, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Наркоканал поставок из Иркутска в Хабаровске уже действовал.
Впоследствии других участников ОПГ также задержали в Хабаровск. Установлены организаторы и исполнители, проведены обыски, обнаружены наркотические средства, приготовленные для последующего сбыта.
Всего транспортным полицейским удалось предотвратить распространение более тысячи доз синтетических наркотиков на территории Иркутской области и Дальневосточного федерального округа.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии.
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Они на поезде везли наркотики в Хабаровск
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