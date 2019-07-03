В Иркутске задержали закладчиков синтетики

Наркоканал поставок из Иркутска в Хабаровске уже действовал.











Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии.















Транспортные полицейские на станции Иркутск задержали мужчину и женщину из поезда. Они собирались перевезти поездом наркотики в Хабаровск, чтобы их распространить с помощью закладок, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Впоследствии других участников ОПГ также задержали в Хабаровск. Установлены организаторы и исполнители, проведены обыски, обнаружены наркотические средства, приготовленные для последующего сбыта.Всего транспортным полицейским удалось предотвратить распространение более тысячи доз синтетических наркотиков на территории Иркутской области и Дальневосточного федерального округа.