Его выдало подозрительное поведение
Накануне сотрудники экипажа вневедомственной охраны на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину с пакетом. Он при виде сотрудников поменял маршрут движения и пошёл в противоположную сторону.
В ходе досмотра в пакете росгвардейцы обнаружили 160 гр марихуаны.
Задержанного 57-летнего улан-удэнца, находившегося в состоянии наркотического опьянения, доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец гулял по улице с пакетом конопли
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