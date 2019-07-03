Улан-удэнец гулял по улице с пакетом конопли

Его выдало подозрительное поведение



Накануне сотрудники экипажа вневедомственной охраны на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину с пакетом. Он при виде сотрудников поменял маршрут движения и пошёл в противоположную сторону.



В ходе досмотра в пакете росгвардейцы обнаружили 160 гр марихуаны.



Задержанного 57-летнего улан-удэнца, находившегося в состоянии наркотического опьянения, доставили в отдел полиции.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

