Соседи пожаловались на наркопритон в полицию
Жителя пятиэтажки в городе Черемхово в Иркутской области обратились в полицию. Они заявили, что в их доме находится наркопритон. Приехавшие по вызову оперативники выяснили, что 48-летний владелец квартиры несколько месяцев предоставлял своё жилье наркоманам. За свои услуги подозреваемый получал алкоголь и табачные изделия.
Во время обысков с места происшествия изъяты шприцы, тетрадные листы, на которых, в ходе проведённой экспертизы, обнаружены следы героина.
За организацию наркопритона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 года колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
С начала года полицейские пресекли деятельность 14 наркопритонов в области. Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и сообщать о фактах продажи запрещённых веществ или организации притонов в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).
В Иркутской области накрыли наркопритон в пятиэтажке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соседи пожаловались на наркопритон в полицию
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание
Теперь иностранцу грозит уголовная ответственность
Рабочий, на которого упал многотонный трансформатор, остался жив чудом
Два были ликвидированы, остальные продолжают действовать
Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойоа Гайя»
Оба инцидента произошли на Селенге
Пассажиры попавшего в авиакатастрофу самолёта получат также страховые выплаты за утраченный багаж
Сбежавший водитель бросил травмированную пассажирку
ДТП произошло ночью
Суд вынес решение по делу бывшей сотрудницы полиции
Двум пассажирам самолета Ан-24, сгоревшего при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска, пенсии за июль выплатят досрочно
Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
Аферистка обманула водителя с помощью сырого яйца
Он совершил кражу в июне