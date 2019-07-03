В Иркутской области накрыли наркопритон в пятиэтажке

Происшествия, Фото: из архива

Соседи пожаловались на наркопритон в полицию



Жителя пятиэтажки в городе Черемхово в Иркутской области обратились в полицию. Они заявили, что в их доме находится наркопритон. Приехавшие по вызову оперативники выяснили, что 48-летний владелец квартиры несколько месяцев предоставлял своё жилье наркоманам. За свои услуги подозреваемый получал алкоголь и табачные изделия.



Во время обысков с места происшествия изъяты шприцы, тетрадные листы, на которых, в ходе проведённой экспертизы, обнаружены следы героина.



За организацию наркопритона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 года колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



С начала года полицейские пресекли деятельность 14 наркопритонов в области. Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и сообщать о фактах продажи запрещённых веществ или организации притонов в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).

