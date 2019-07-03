В Бурятии сгорела электроподстанция

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание



В селе Кабанск в Бурятии накануне произошёл пожар на электрической подстанции. На момент прибытия пожарной охраны электроподстанция уже горела изнутри. В результате подстанция выгорела изнутри на площади 2 кв. м.



Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, а именно произошло короткое замыкание электропроводки.



По причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Муйском, Тункинском районах, травы – в Заиграевском районе.



Всего за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 4 из которых произошли в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

