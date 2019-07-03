Теперь иностранцу грозит уголовная ответственность
В Бурятии гражданин Узбекистана подозревается в покушение на дачу взятки в размере.
По версии следствия мужчина, нарушивший режим пребывания в России, попытался дать 5 тысяч рублей взятки сотруднику Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте. Нарушитель предложил не возбуждать в отношении него административного дела.
Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.
Расследование уголовного дела находится на контроле Байкальской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Житель Узбекистана пытался подкупить полицейского в Бурятии
Происшествия, Фото:
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