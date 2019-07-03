За сутки в Бурятии произошло 4 лесных пожара

Два были ликвидированы, остальные продолжают действовать



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Заиграевском, Кяхтинском, Муйском и Селенгинском районах.



Лесной пожар в Кяхтинском районе произошёл по вине местного населения, причиной возникновения трёх других послужила гроза.



На сегодня ликвидированы два очага в Заиграевском и Кяхтинском районах.



На тушении работало 104 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Также было задействовано 22 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.



Кроме того, находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» термоточка в Северо-Байкальском районе. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. Помимо этого, прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

