Два были ликвидированы, остальные продолжают действовать
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Заиграевском, Кяхтинском, Муйском и Селенгинском районах.
Лесной пожар в Кяхтинском районе произошёл по вине местного населения, причиной возникновения трёх других послужила гроза.
На сегодня ликвидированы два очага в Заиграевском и Кяхтинском районах.
На тушении работало 104 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Также было задействовано 22 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.
Кроме того, находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» термоточка в Северо-Байкальском районе. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. Помимо этого, прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
За сутки в Бурятии произошло 4 лесных пожара
Происшествия, Фото:
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