Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
В Забайкальском крае 36-летнему осуждённому лечебного-исправительного учреждения №4 на 7 лет продлили срок за применение насилия в отношении сотрудника ЛИУ.
Мужчина содержится в отряде строгих условий отбывания наказания, где находятся осуждённые, неоднократно допускавшие нарушения.
- Отказываясь выполнять законные требования сотрудника, осуществляющего надзор за переводом лиц, отбывающих наказание, из секции ночного содержания в секцию дневного содержания, осуждённый нанёс ему удар в лицо, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Забайкальскому краю.
В судебном заседании установили, что мужчина умышленно нанёс удар сотруднику.
Кроме того, осуждённый ранее был привлечён к уголовной ответственности за совершение преступление в отношении сотрудника этого учреждения.
- Теперь вернуться к родным и близким ему придётся не скоро, да и на условно-досрочное освобождение с таким количеством правонарушений ему ждать тоже не приходится, - заключают в ГУФСИН.
В Забайкалье осуждённый ударил сотрудника и прибавил к сроку 7 лет
Происшествия, Фото:
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