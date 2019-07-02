В Забайкалье осуждённый ударил сотрудника и прибавил к сроку 7 лет

Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение



В Забайкальском крае 36-летнему осуждённому лечебного-исправительного учреждения №4 на 7 лет продлили срок за применение насилия в отношении сотрудника ЛИУ.



Мужчина содержится в отряде строгих условий отбывания наказания, где находятся осуждённые, неоднократно допускавшие нарушения.



- Отказываясь выполнять законные требования сотрудника, осуществляющего надзор за переводом лиц, отбывающих наказание, из секции ночного содержания в секцию дневного содержания, осуждённый нанёс ему удар в лицо, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Забайкальскому краю.



В судебном заседании установили, что мужчина умышленно нанёс удар сотруднику.



Кроме того, осуждённый ранее был привлечён к уголовной ответственности за совершение преступление в отношении сотрудника этого учреждения.



- Теперь вернуться к родным и близким ему придётся не скоро, да и на условно-досрочное освобождение с таким количеством правонарушений ему ждать тоже не приходится, - заключают в ГУФСИН.

