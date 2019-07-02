Он совершил кражу в июне
В полицию обратился житель посёлка Лесной городок под Читой и сообщил, что кто-то с территории пилорамы похитил его сруб дома. Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска опросили жителей близлежащих домов и установили марку машины, на которой были вывезены элементы будущего дома. Подозреваемым оказался 25-летний житель Улетовского района.
Выяснилось, что молодой человек присмотрел деревянный сруб, который долгое время стоял без присмотра. В начале июня он его разобрал, а брус перевёз по месту своего жительства и построил из него гараж.
Задержанный будет привлечён к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл сруб дома и построил гараж
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
Аферистка обманула водителя с помощью сырого яйца
Он совершил кражу в июне
Мужчина выловил 955 хариусов
Неизвестные уничтожили почвенный покров в национальном парке
В Улан-Удэ раскрыли квартирную кражу
Гаджет воровка продала случайному прохожему
Грабёж произошёл во время распития алкоголя
Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража
Во время инцидента мама ребёнка была на кухне
Её задержали полицейские во время «проверочной закупки»
Женщине якобы полагалась компенсация за некачественные лекарства
Владелец дома вовремя увидел начинающийся пожар
Леса сгорели на площади 11,4 га
На пару возбуждено уголовное дело