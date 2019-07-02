Забайкалец украл сруб дома и построил гараж

Он совершил кражу в июне



В полицию обратился житель посёлка Лесной городок под Читой и сообщил, что кто-то с территории пилорамы похитил его сруб дома. Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска опросили жителей близлежащих домов и установили марку машины, на которой были вывезены элементы будущего дома. Подозреваемым оказался 25-летний житель Улетовского района.



Выяснилось, что молодой человек присмотрел деревянный сруб, который долгое время стоял без присмотра. В начале июня он его разобрал, а брус перевёз по месту своего жительства и построил из него гараж.



Задержанный будет привлечён к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

