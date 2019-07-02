В нацпарке в Бурятии вывалили кучи асфальта

В Туранском инспекторском участке национального парка «Тункинский» в Бурятии неизвестные вывалили кучи асфальта (смеси битума со щебнем) на землю. В результате почва была частично уничтожена, частично испорчена.











Подобное является нарушением федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды составили акт о лесонарушении. Причинённый ущерб составил 211 тысяч рублей.Материалы направлены отдел полиции для установления нарушителя, сообщили в национальном парке «Тункинский».