В нацпарке в Бурятии вывалили кучи асфальта

Неизвестные уничтожили почвенный покров в национальном парке
В Туранском инспекторском участке национального парка «Тункинский» в Бурятии неизвестные вывалили кучи асфальта (смеси битума со щебнем) на землю. В результате почва была частично уничтожена, частично испорчена.
Подобное является нарушением федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды составили акт о лесонарушении. Причинённый ущерб составил 211 тысяч рублей.
Материалы направлены отдел полиции для установления нарушителя, сообщили в национальном парке «Тункинский».
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