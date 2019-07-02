02 Июля

01 Июля

Популярное

В нацпарке в Бурятии вывалили кучи асфальта

В нацпарке в Бурятии вывалили кучи асфальта
Происшествия,  Фото:нацпарк "Тункинский"
Неизвестные уничтожили почвенный покров в национальном парке

В Туранском инспекторском участке национального парка «Тункинский» в Бурятии неизвестные вывалили кучи асфальта (смеси битума со щебнем) на землю. В результате почва была частично уничтожена, частично испорчена.



Подобное является нарушением федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды составили акт о лесонарушении. Причинённый ущерб составил 211 тысяч рублей.

Материалы направлены отдел полиции для установления нарушителя, сообщили в национальном парке «Тункинский».

национальный парк асфальт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье осуждённый ударил сотрудника и прибавил к сроку 7 лет
В Забайкалье осуждённый ударил сотрудника и прибавил к сроку 7 лет
Происшествия, 02.07.2019
Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
В Бурятии девушка содержала семью с помощью мошенничества
В Бурятии девушка содержала семью с помощью мошенничества
Происшествия, 02.07.2019
Аферистка обманула водителя с помощью сырого яйца
В нацпарке в Бурятии вывалили кучи асфальта
В нацпарке в Бурятии вывалили кучи асфальта
Происшествия, 02.07.2019
Неизвестные уничтожили почвенный покров в национальном парке
Улан-удэнка украла из дома зонт
Улан-удэнка украла из дома зонт
Происшествия, 02.07.2019
В Улан-Удэ раскрыли квартирную кражу
Улан-удэнка украла телефон у спящей знакомой
Улан-удэнка украла телефон у спящей знакомой
Происшествия, 02.07.2019
Гаджет воровка продала случайному прохожему
Жительница Бурятии сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки
Жительница Бурятии сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки
Происшествия, 02.07.2019
Грабёж произошёл во время распития алкоголя
Житель Бурятии украл велосипед у пенсионерки
Житель Бурятии украл велосипед у пенсионерки
Происшествия, 02.07.2019
Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража
1,5-годовалая девочка выпала из окна в Братске
1,5-годовалая девочка выпала из окна в Братске
Происшествия, 02.07.2019
Во время инцидента мама ребёнка была на кухне
Усольчанка торговала героином из дома
Усольчанка торговала героином из дома
Происшествия, 02.07.2019
Её задержали полицейские во время «проверочной закупки»
Иркутянка перевела мошенникам 1,5 миллиона
Иркутянка перевела мошенникам 1,5 миллиона
Происшествия, 02.07.2019
Женщине якобы полагалась компенсация за некачественные лекарства  
Житель Бурятии поджёг дом неприятеля
Житель Бурятии поджёг дом неприятеля
Происшествия, 02.07.2019
Владелец дома вовремя увидел начинающийся пожар

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^