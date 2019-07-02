В Улан-Удэ раскрыли квартирную кражу
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в квартирной краже в Советском районе. 30-летняя женщина, зная, что соседи находятся на работе, проникла в их дом и украла три сотовых телефона, термос и зонт. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Один из телефонов она продала. Остальное имущество изъято полицейскими.
Ранее подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В ноябре 2018 года у нее закончился срок условного отбывания наказания.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла из дома зонт
Происшествия, Фото:
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