Улан-удэнка украла из дома зонт

В Улан-Удэ раскрыли квартирную кражу



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в квартирной краже в Советском районе. 30-летняя женщина, зная, что соседи находятся на работе, проникла в их дом и украла три сотовых телефона, термос и зонт. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.



Один из телефонов она продала. Остальное имущество изъято полицейскими.



Ранее подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В ноябре 2018 года у нее закончился срок условного отбывания наказания.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

