Житель Бурятии украл велосипед у пенсионерки

Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража



В Усть-Баргузине Баргузинского района Бурятии по «горячим следам» задержан подозреваемый в краже велосипеда у 60-летней сельчанки. Вором оказался неработающий, ранее судимый за имущественное преступление 52-летний местный житель.



Как оказалось, кража произошла тогда, когда женщина зашла за покупками в магазин. Увидев оставленный велосипед, мужчина сел на него и уехал. Ущерб составил 7 тысяч рублей.



Украденное возвращено владелице. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

