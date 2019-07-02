Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража
В Усть-Баргузине Баргузинского района Бурятии по «горячим следам» задержан подозреваемый в краже велосипеда у 60-летней сельчанки. Вором оказался неработающий, ранее судимый за имущественное преступление 52-летний местный житель.
Как оказалось, кража произошла тогда, когда женщина зашла за покупками в магазин. Увидев оставленный велосипед, мужчина сел на него и уехал. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Украденное возвращено владелице. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл велосипед у пенсионерки
Происшествия, Фото:
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