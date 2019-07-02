Житель Бурятии поджёг дом неприятеля

Владелец дома вовремя увидел начинающийся пожар



Житель посёлка Усть-Баргузин признан виновным в покушении на поджог дома своего знакомого.



Ранее судимый мужчина испытывал неприязненные отношения к своему односельчанину. Он пришёл к его дому и с помощью легко воспламеняющейся жидкости поджёг угол веранды. После того как постройка загорелась, мужчина скрылся с места преступления.



Однако владелец дома и его сосед вовремя заметили огонь и успели его потушить.



Если бы дом выгорел бы полностью, то ущерб бы мог составить 1,2 миллиона рублей.



Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, принёс извинения. Потерпевший претензий к подсудимому не имел и не настаивал на строгом наказании.



Данные обстоятельства суд признал смягчающими. Отягчающим наказание обстоятельством послужило наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений.



Суд назначил поджигателю наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



