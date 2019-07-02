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Грозы вызвали лесные пожары в четырёх районах Бурятии

Грозы вызвали лесные пожары в четырёх районах Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Леса сгорели на площади 11,4 га

За прошедшие сутки в Бурятии были обнаружены и оперативно ликвидированы четыре лесных пожара в Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском, Хоринском районах. Причиной возникновения лесных пожаров послужила гроза.

- На тушении работали 51 человек из числа лесной охраны и лесопользователей, также было задействовано 13 единиц лесопожарной и тяжёлой техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11,4 га, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» одна термоточка в Северобайкальском районе в зоне контроля. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары
 
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