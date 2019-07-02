На пару возбуждено уголовное дело
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркопритона в частном доме в городе Бирюсинск.
Нигде неработающие супруги в возрасте 30 и 39 лет с марта по май 2019 года предоставляли гражданам для употребления наркотиков свой дом. За услуги пара получала наркотики для собственного потребления.
В жилище в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли приспособления, предназначенные для употребления наркотиков.
- По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 232 Уголовного Кодекса «Организация либо содержание притонов». Санкция данной предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщает ОМВД России по Тайшетскому району Иркутской области.
Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и сообщать о фактах продажи запрещённых веществ или организации притонов в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).
В Иркутской области супруги устроили наркопритон
Происшествия, Фото:
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