В Иркутской области супруги устроили наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

На пару возбуждено уголовное дело



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркопритона в частном доме в городе Бирюсинск.



Нигде неработающие супруги в возрасте 30 и 39 лет с марта по май 2019 года предоставляли гражданам для употребления наркотиков свой дом. За услуги пара получала наркотики для собственного потребления.



В жилище в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли приспособления, предназначенные для употребления наркотиков.



- По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 232 Уголовного Кодекса «Организация либо содержание притонов». Санкция данной предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщает ОМВД России по Тайшетскому району Иркутской области.



Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и сообщать о фактах продажи запрещённых веществ или организации притонов в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).

