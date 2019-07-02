В Бурятии всё чаще легализуют доходы, полученные преступным путём
В прокуратуре Бурятии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В совещаниях приняли участие сотрудники финансовой разведки, в том числе руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу, прокуроры, следователи, работники оперативных подразделений и контролирующих органов.
Участники отметили, что в 2018 году таких преступлений выявлено в 2,5 раза больше чем в 2017 году. За 2019 год уже достигнут показатель прошлого года.
Имеют место факты отмывания денег, полученных от коммерческих подкупов, хищения средств республиканского бюджета, сбыта наркотиков, в том числе с использованием криптовалюты, к примеру пиринговой платежной системы «Биткоин»
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в своём выступлении подчеркнула, что противодействие отмыванию преступно нажитого дохода требует комплексного подхода, слаженности всех заинтересованных ведомств, совершенствования взаимодействия с федеральной службой по финансовому мониторингу.
Запланированы мероприятия по борьбе с такими криминальными деяниями в Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В Бурятии деньги отмывают с помощью криптовалюты
Происшествия, Фото:
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