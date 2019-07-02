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В Бурятии деньги отмывают с помощью криптовалюты

В Бурятии деньги отмывают с помощью криптовалюты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Бурятии всё чаще легализуют доходы, полученные преступным путём

В прокуратуре Бурятии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В совещаниях приняли участие сотрудники финансовой разведки, в том числе руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу, прокуроры, следователи, работники оперативных подразделений и контролирующих органов.

Участники отметили, что в 2018 году таких преступлений выявлено в 2,5 раза больше чем в 2017 году. За 2019 год уже достигнут показатель прошлого года.

Имеют место факты отмывания денег, полученных от коммерческих подкупов, хищения средств республиканского бюджета, сбыта наркотиков, в том числе с использованием криптовалюты, к примеру пиринговой платежной системы «Биткоин»

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в своём выступлении подчеркнула, что противодействие отмыванию преступно нажитого дохода требует комплексного подхода, слаженности всех заинтересованных ведомств, совершенствования взаимодействия с федеральной службой по финансовому мониторингу.

Запланированы мероприятия по борьбе с такими криминальными деяниями в Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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