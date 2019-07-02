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Киллер из Бурятии убил продавца пылесосов «Кирби»

Киллер из Бурятии убил продавца пылесосов «Кирби»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности заказного убийства предпринимателя в Красноярске

Как сообщал «Байкал-Daily», в Красноярске перед судом предстанет житель Бурятии, обвиняемый в убийстве по найму бизнесмена. Бизнесмена жителю Бурятии «заказали» убить, одним из пособников стал иркутянин, на машине которого убийца приехал в Красноярск.

СУ СКР по Красноярскому краю раскрыло подробности громкого дела.

Обвиняемый – житель посёлка Каменск Кабанского района Бурятии.

Преступление произошло в 2013 году. В Ленинском районе Красноярска, недалеко от автомойки был убит 38-летний мужчина, занимавшийся реализацией пылесосов «Кирби».

- Партнёр погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом, и с этой целью обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю Иркутска, заказав убийство своего коллеги за денежное вознаграждение. Знакомый согласился организовать убийство предпринимателя. В свою очередь, с данным предложением обратился к своим знакомым – 31-летнему жителю посёка Каменск Кабанского района Бурятии, 27-летнему жителю города Шелехов Иркутской области и 21-летнему жителю Иркутска. Они согласились совершить преступление и по заказу бизнес-партнера жертвы приехали из Иркутска в Красноярск, - сообщили в Следственном управлении.

Несколько дней мужчины следили за предпринимателем по всему городу. А 31 октября 2013 житель Бурятии убил жертву, нанеся множественные ножевые ранения у здания, где располагался офис фирмы.

Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия. Только в 2017 году их местонахождение удалось установить.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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