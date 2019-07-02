68-летний байкер попал в ДТП
1 июня в 18.30 часов в Иволгинском районе Бурятии в ДТП попал 68-летний водитель мотоцикла «БМВ». На автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 100 метрах от села Нурселение байкер не справился с управлением и опрокинулся.
В результате мотоциклист с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист.
В Бурятии мотоциклист пострадал, упав на дороге
Происшествия, Фото:
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