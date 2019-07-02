Судебный пристав в Бурятии задержал насильника

В Бурятии судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал 26-летнего уроженца Карачаево-Черкесской Республики



Задержанный обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности, сообщает УФССП по Бурятии.



В октябре 2018 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако в назначенное время на суд он не являлся, отсутствовал также по месту жительства.



Недавно внимание судебного пристава привлекло подозрительное поведение гражданина в здании суда. Пристав проверил документы и выяснил, что с декабря мужчина находится в федеральном розыске. Задержанный был доставлен сотрудникам полиции.



- На сегодняшний день в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый этапирован в СИЗО-1 до окончания судебного разбирательства, - отмечает Виктор Хабеев, начальник отдела организации по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Бурятии.





