Судебный пристав в Бурятии задержал насильника

В Бурятии судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал 26-летнего уроженца Карачаево-Черкесской Республики
Задержанный обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности, сообщает УФССП по Бурятии.
В октябре 2018 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако в назначенное время на суд он не являлся, отсутствовал также по месту жительства.
Недавно внимание судебного пристава привлекло подозрительное поведение гражданина в здании суда. Пристав проверил документы и выяснил, что с декабря мужчина находится в федеральном розыске. Задержанный был доставлен сотрудникам полиции.
- На сегодняшний день в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый этапирован в СИЗО-1 до окончания судебного разбирательства, - отмечает Виктор Хабеев, начальник отдела организации по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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