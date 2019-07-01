Он сделал гашишное масло
В конце октября 2018 года житель Еравнинского района Бурятии заметил на свалке растущую коноплю. Не долго думая, мужчина решил собрать её, чтобы потом употребить.
Мужчина собрал стебли и листья и принёс свой гараж. 20 марта из конопли он изготовил гашишное масло. Однако его изъяли полицейские.
Суд назначил мужчин четыре года лишения свободы условно. Учитывая, что он активно способствовал расследованию преступления, дал признательные показания и положительно характеризуется по месту жительства и работы, суд назначил условное наказание.
Вещественные доказательства - тарелка, марля, марихуана, уничтожены, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда
Житель Бурятии собрал на свалке коноплю
Происшествия, Фото:
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