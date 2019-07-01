В Бурятии задержали бомжа с коноплёй

Мужчина собирал её на поле около села Иволгинск
Утром 30 июня сотрудники уголовного розыска в рамках операции «Мак» на поле неподалёку от села Иволгинск задержали 63-летнего гражданина без определённого места жительства. Мужчина собирал дикорастущую коноплю.
У подозреваемого изъят пакет с наркотиком массой около 530 граммов.
Ранее задержанный ранее уже был судим за хранение и сбыт наркотиков, а также за кражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии
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