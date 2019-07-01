В Бурятии задержали бомжа с коноплёй

Мужчина собирал её на поле около села Иволгинск



Утром 30 июня сотрудники уголовного розыска в рамках операции «Мак» на поле неподалёку от села Иволгинск задержали 63-летнего гражданина без определённого места жительства. Мужчина собирал дикорастущую коноплю.



У подозреваемого изъят пакет с наркотиком массой около 530 граммов.



Ранее задержанный ранее уже был судим за хранение и сбыт наркотиков, а также за кражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии

